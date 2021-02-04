Trabzonspor - Denizlispor: 1-0

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Denizlispor'u konuk etti. Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor'un golünü 61. dakikada Bakasetas attı.

VAR'da karar değişmedi

Trabzonspor futbolcuları 41. dakikada penaltı bekledi. VAR Mustafa Öğretmenoğlu, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na izleme önerisi yaptı. Tugay Kaan Numanoğlu, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra da "Penaltı yok" kararını değiştirmedi.

Trabzonspor bu sonuçla 39 puanla 4. sırada yer aldı. Denizlispor ise 17 puanla son sırada kaldı.

Trabzonspor - Denizlispor ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Bekar, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Denizlispor: Cenk, Lopes, Kubilay, Mustafa, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, sol kanatta rakibiyle mücadele ettikten sonra topa sahip olan Nwakaeme'nin pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Bakasetas'ın yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.

23. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere attı.

29. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Rakibini geçtikten sonra sağ taraftan ceza sahasına giren Djaniny'in ortasında kale önündeki Ekuban'ın kafa vuruşunda, top üst direğe çarptıktan sonra auta çıktı.

40. dakikada Marlon'un ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarındaki Ekuban, topa hamle yapan Mustafa Yumlu'ya rağmen meşin yuvarlağa vurdu. Top üstten auta çıkarken, Ekuban yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu pozisyonu VAR odasından gelen uyarı üzerine saha kenarında izleyen maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, aut kararını değiştirmedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR



Trabzonspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Beşiktaş maçına göre Yukatel Denizlispor karşısında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Serkan'ın yerine Kamil Ahmet'e, orta sahada Abdulkadir Parmak2ın yerine Baker'a ve Flavio'nun yerine Bakasetas'a görev verdi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Serkan Asan kadroda yer almadı.

YUNUS MALLI KADRODA, BAKASETAS 11DE

Trabzonspor'da ara transfer döneminin son günlerinde takıma katılan ve Beşiktaş karşılaşmasında kadroda yer almayan Yunus Mallı, Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte ilk kez bordo-mavili takımda maç kadrosunda yer aldı. Son oynanan Beşiktaş mücadelesinde sonradan oyuna dahil olan bir başka yeni transfer Bakasetas ise Yukatel Denizlispor müsabakasına 11de başladı.

KAMİL AHMET LİGDE 13 MAÇ SONRA İLK 11DE

Trabzonspor'un tecrübeli sağ beki Kamil Ahmet Çörekçi, ligde 13 maç aradan sonra ilk 11de forma şansı buldu. Son olarak Süper Ligin 8inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11de başlayan Kamil Ahmet, ligde 13 maç aradan sonra Yukatel Denizlispor karşısında ilk 11de kendine yer buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Denizlispor karşılaşmasında sakatlığı bulunan Serkan Asanın yokluğunda sağ bekte Kamil Ahmet'e görev verdi.