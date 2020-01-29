Son dakika - Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık
Spor Toto Süper Lig'de Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 20'nci haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
31 Ocak Cuma
20.00 Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
1 Şubat Cumartesi
14.00 Antalyaspor - Konyaspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ümit Öztürk
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
2 Şubat Pazar
13.30 Ankaragücü - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Kayserispor: Zorbay Küçük
3 Şubat Pazartesi
20.00 Denizlispor - Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu
TFF 1. Lig hakemleri
TFF 1. Lig'de 20. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
31 Ocak Cuma:
19.00 Adanaspor-Osmanlıspor: Ramazan Keleş
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor: Burak Şeker
16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu
2 Şubat Pazar:
14.00 Hatayspor-Giresunspor: Yiğit Arslan
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay: Alper Çetin
16.30 Altınordu-Akhisarspor: Erkan Özdamar
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Kutluhan Bilgiç
3 Şubat Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Onur Özütoprak