Trabzonspor-Getafe: 0-1

Skorer - UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor grubundaki 5. maçında İspanyol ekibi Getafe'yi konuk etti.. Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayan karşılaşma İspanyol ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadeleye genç ağırlıklı bir kadroyla başlayan Trabzonspor rakibine oyun olarak üstünlük kuramadı. Getafe de fazla pozisyon şansı bulamayınca ilk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarının hemen başında Getafe, Mata'nın attığı golle temsilcimiz karşısında öne geçti: 0-1

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele konuk ekibin 1-0'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor 1 puanda kalırken son haftalar öncesi gruptan çıkma şansı devam eden Getafe puanını 9'a yükseltti.

Bordo mavili ekip son hafta maçında grup lideri Basel'le deplasmanda karşılaşacak. Getafe ise evinde Krasnodar'ı ağırlayacak.

GOL! 50' Mata(Getafe)

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Erce, Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, Abdülkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet

GETAFE: Chichizola, Djene, Bruno, Mata, Portillo, Nyom, Olivera, Arambarri, Molina, Fajr, Kenedy

Maçtan önemli anlar

21. dakikada Getafe'de savunmanın uzaklaştırmaya çalıştırdığı topu ceza sahası içerisinde araya girerek alan Avdijaj'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

23. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Fıratcan Üzüm, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Chichizola iki hamlede topu kontrol etti.

25. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Avdijaj'in penaltı noktasına yaptığı ortada meşin yuvarlak kaleci Chichizola'dan döndü. Pozisyonun devamında Muhammet Akpınar'ın sert vuruşunda top, az farkla auta çıktı.

29. dakikada Molina göğsüyle kontrol ettiği topa yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

35. dakikada Olivera'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Bruno istediği şekilde vuramayınca top auta çıktı.

42. dakikada Fajr'ın ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Arambarri'nin dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

50. dakikada Kenedy'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topu penaltı noktasında kontrol eden Mata, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1

52. dakikada Kenedy'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine girmeden vuruşunda top az farkla auta gitti.

87. dakikada ceza sahası çizgisine yakın bir alandan serbest vuruş kullanan Fajr'in şutu kalecinin üzerinden auta çıktı.

90. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cucu'nun ortasında meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan Fajr'ın şutunu kaleci Erce Kardeşler topu çeldi.

Bordo-mavili ekip, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Maçtan notlar

Teknik direktör Ünal Karaman, sakat oyuncuların çokluğuna rağmen kadroda yer alan Uğurcan Çakır, Gaston Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Obi Mikel, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth gibi diğer as oyuncularını da yedek kulübesinde oturtarak, Süper Lig'deki Galatasaray maçı öncesinde rotasyon yaptı.

Karaman, hafif sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Yusuf Sarı, Hüseyin Türkmen ile Joao Pereira'yı da kadroya almayarak Galatasaray maçı öncesinde dinlendirmeyi tercih etti.

Karadeniz ekibi, ligde son oynadığı MKE Ankaragücü maçına göre 9 farklı isimle sahaya çıktı.

Teknik direktör Karaman, sağ bekte Joao Pereira'nın yerine Serkan Asan'a, stoperde Hüseyin Türkmen'in yerine Ivanildo Fernandes'e, Gaston Campi'nin yerine Doğan Erdoğan'a, sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Abdurrahim Dursun'a, orta sahada Obi Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak'a, Jose Sosa'nın yerine Kerem Baykuş'a, sağ kanatta Yusuf Sarı'nın yerine Fıratcan Üzüm'e, sol kanatta Anthony Nwakaeme'nin yerine Donis Avdijaj'a, forvette Alexander Sörloth'un yerine Muhammet Akpınar'a görev verdi.

Kaptan Abdülkadir Parmak

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Getafe maçında kaptanlık görevini üstlendi.

Bordo-mavili ekipte kadroda yer almayan takım kaptanları Jose Sosa ile Joao Pereria'nın yokluğunda Abdulkadir Parmak, pazubendini takarak sahaya kaptan olarak çıktı.

Fıratcan Üzüm ve Kerem Baykuş ilk kez 11'de

Sezon başında Eskişehirspor'dan transfer edilen Fıratcan Üzüm ile Trabzonspor'un altyapısından yetişen genç oyunculardan Kerem Baykuş, Getafe maçıyla ilk kez 11'de yer aldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Getafe maçında Trabzonspor'un altyapısından yetişen 7 futbolcuya 18 kişilik kadroda şans verdi.

Bu futbolculardan Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak ve Muhammet Akpınar ilk 11'de bulunurken, Behlül Aydın ve Uğurcan Çakır yedek kulübesinde yer aldı.

Taraftarlar maça ilgi göstermedi

Gruptan çıkma şansını yitiren Karadeniz ekibinin, Getafe ile yaptığı maça bordo-mavili taraftarlar ilgi göstermedi.

Tribünlerin büyük bölümünde boşluklar oluşurken maçı, az sayıda taraftar izledi.