Trabzonspor, Guelor Kanga ve Konstantinos Stafylidis transferlerini bitiriyor!

Yeni kadro planlamasını çok önceden yapmaya başlayan ve transferde düğmeye basan Trabzonspor, yeni sezona en hazır takım olarak girmeyi hedefliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında sinyali vermiş, “4 oyuncuyla prensipte anlaştık” demişti. Bu isimlerden ikisi belli oldu.

Öncelikli takviye yapılacak olan bölge orta saha. Anlaşılan oyuncu da taraftarlar için tanıdık bir isim: Guelor Kanga.

Taraftar çok istiyor

Sezon başında Sparta Prag ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde müthiş bir performans gösteren Kanga, 2 maçta 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlamıştı. O günden beri Trabzonsporlular’ın transferini çok istediği Gabonlu orta saha ile ön protokol yapıldı. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki yıldız, merkezde 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyiyor.

Kanga, pek çok teklif olmasına rağmen aylar önce Trabzonspor’a verdiği sözü tuttu. İş artık resmi imzaya kaldı.

Bonservisiyle gelecek

Anlaşılan diğer futbolcu Almanya’dan: Konstantinos Stafylidis. Hoffenheim’ın 26 yaşındaki sol beki, Novak’ın yerine düşünülüyor. Yeni sözleşme konusunda bir türlü anlaşılamayan Novak’ın mevcut şartlarda takımda kalması çok zor gözüküyor. Çek yıldız ile bağların kopması durumunda Stafylidis, Trabzonspor’un yeni sol beki olacak. Karadeniz ekibi, anlaştığı Yunan futbolcuyu hazırda tutuyor. Kulübü Hoffenheim da bonservis konusunda zorluk çıkartmıyor.

Trabzonspor Taraftarı Takımı Meşaleler ile Uğurladı