Trabzonspor kontenjana takıldı

Transferde yurt dışı pazarına yönelen ancak Badou Ndiaye’nin kadroya katılmasıyla yabancı oyuncu sayısı 14’e yükselen Trabzonspor’da yönetim kadroda yer açmaya çalışıyor.

Sturridge, Ekuban, Avdijaj, Sörloth, Nwakaeme, Ndiaye, Onazi, Obi Mikel, Sosa, Fernandes, Campi, Hosseini, Novak ve Pereira olmak üzere kadrosunda 14 yabancı bulunduran bordo-mavili takımda yönetim, yeni takviyeler için harekete geçti. TFF’nin belirlediği kontenjanı Ndiaye ile dolduran Karadeniz ekibi, mevcut kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırmak için de çalışmalara başladı.

Stoper ve kanat oyuncusu olmak üzere iki yabancı oyuncuyu daha almak isteyen, Trabzonspor’da ikinci yarı öncesi Avdijaj, Onazi ile Fernandes’in gönderilmesi gündeme geldi. Avdijaj’ı kiralık olarak göndermeyi planlayan bordo-mavililer, uzun süren sakatlığının ardından bekleneni veremeyen Onazi’nin yanı sıra, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Fernandes ile de görüşmelerini sürdürüyor. Yabancı kontenjanının şu anda dolu olması nedeniyle transferde aceleci davranmayan bordo-mavililer, önce sorunu çözüp ardından çalışmalarına hız verecek.

Öte yandan Avdijaj için Kayserispor’un devrede olduğu öğrenildi. Bordo-mavili takımın kamp kadrosuna da dahil edilmeyen Kosovalı oyuncunun transferi konusunda yönetimin de gelen teklifler karşısında kolaylık sağlayabileceği kaydedildi. Avdijaj bu sezon 18 maçta forma giyerken, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi