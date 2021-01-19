Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor - Konyaspor: 3-1
19.01.2021 - 17:47 |

Trabzonspor - Konyaspor: 3-1

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor - Konyaspor: 3-1
ABONE OL

 

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bordo Mavililere galibiyeti getiren golleri Nwakaeme, Flavio ve Djaniny kaydetti. Konyaspor'un tek golü Shengelia'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 30'a yükseltti. İttifak Holding Konyaspor ise 22 puanda kaldı.

Ayrıntılar geliyor...

Trabzonspor - Konyaspor: 3-1

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ocak bombası Sörloth! Süper Lig devi görüşmelere başladı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de şok karar! Kadro dışı bırakıldı...

Trabzonspor - Konyaspor: 3-1

Berat Ayberk Özdemir Trabzonspor'da!

Okan Buruk: "Kalitemizi ortaya koyamadık"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Abdülkadir Ömür şoku! Kırık...
    Abdülkadir Ömür şoku! Kırık...
  2. Samsunspor'dan bir transfer daha!
    Samsunspor'dan bir transfer daha!
  3. Yusuf Günay'dan transfer açıklaması
    Yusuf Günay'dan transfer açıklaması
  4. Yayıncı kuruluştan Fenerbahçe acıklaması
    Yayıncı kuruluştan Fenerbahçe acıklaması
  5. G.Saray'dan Omar açıklaması! Tedavisi...
    G.Saray'dan Omar açıklaması! Tedavisi...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mbaye Diagne, PFDK'ya sevk edildi

Mbaye Diagne, PFDK'ya sevk edildi

Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi

Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi

Trabzonspor - Konyaspor: 3-1

Trabzonspor - Konyaspor: 3-1

Son Dakika | Zoran Terzic 3 sezon daha Fenerbahçe'de

Son Dakika | Zoran Terzic 3 sezon daha Fenerbahçe'de

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet