19.01.2021 - 17:47 |
Trabzonspor - Konyaspor: 3-1
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bordo Mavililere galibiyeti getiren golleri Nwakaeme, Flavio ve Djaniny kaydetti. Konyaspor'un tek golü Shengelia'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 30'a yükseltti. İttifak Holding Konyaspor ise 22 puanda kaldı.
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