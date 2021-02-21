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21.02.2021 - 09:24 |

Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük tehlike!

Fenerbahçe'nin Göztepe ile sahasında oynayacağı maç öncesi Sarı-Lacivertli takımda beş oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük tehlike!
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Ev sahibi Fenerbahçe'de, Göztepe karşılaşması öncesi kart sınırındaki isimlerin çokluğu dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler'de Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia ve Sinan Gümüş, bu akşamki mücadelede kart görürlerse cezalı duruma düşecek, Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

Napoleoni, Berkan Emir, Zulj ve Gassama'nın sakat olduğu Göztepe'de de Alpaslan Öztürk, gelecek haftaki Kasımpaşa sınavı öncesi kart sınırında yer alıyor.

Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçede büyük tehlike

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