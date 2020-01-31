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31.01.2020 - 00:40 |

Trabzonspor, Manuel Da Costa ile anlaştı!

Trabzonspor, Medipol Başakşehir bonservisi elinde olan Manuel Da Costa ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, Manuel Da Costa ile anlaştı!

Transferin hızlı takımı bordo-mavililer bir imzayı daha bitirmek üzere.  Cruzeiro'nun 29 yaşındaki stoperi Manoel Messias'ı şehre getiren TrabzonsporManuel da Costa konusunda da mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'un haberine göre; Fırtına, Manuel da Costa ile her konuda anlaştı. 33 yaşındaki stoper yarın Trabzon’a gelerek sözleşme imzalayacak.

Başakşehir, geçen sezon Faslı stoperi sattıktan sonra Epureanu'nun da sakatlanması nedeniyle savunmada sıkıntılar yaşamış ve şampiyonluktan olmuştu. Süper Lig’de 72 maça çıkan Manuel da Costa 11 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. 

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