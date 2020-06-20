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20.06.2020 - 07:00 |

Trabzonspor rekora koşuyor

Bordo-mavililer, 7 haftalık bölümde 19 gol kaydederse, tarihinin en gollü sezonuna imza atacak. Karadeniz ekibi, 1994-1995 sezonunda 80 gole ulaşmıştı

Trabzonspor rekora koşuyor
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Süper Lig’de 62 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alan Trabzonspor, kalan 7 haftalık bölümde 19 gol kaydetmesi durumunda tarihinin en gollü sezonuna imza atacak.
Son 10 yılda 69 golle en fazla gol attığı 2010-11 sezonuna bitime 7 hafta kala yaklaşan Trabzonspor, 1974-75 sezonunda beri mücadele ettiği şu anki adıyla Süper Lig’de en çok gole 1994-95 sezonunda ulaşmıştı. Söz konusu sezonun 34 haftalık bölümünde 80 gol kaydetmeyi başaran bordo-mavililer, bu sezonun kalan 7 haftasında 8 gol daha bulması durumunda bu alanda son 10 sezonu geride bırakacak, 19 gol kaydedebilmesi durumunda ise tarihinin en gollü sezonuna ulaşmış olacak.
Sezona Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde başlayan bordo-mavililer, 17 maçta 35 gol kaydederken, daha sonra görevi devralan Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 10 karşılaşmada rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Çimşir ile daha golcü bir kimliğe bürünen bordo-mavililer, söz konusu 10 maçı da yenilgisiz tamamlarken, bu periyotta 7 galibiyet ve 3 beraberlikle hanesine 24 puan yazdırdı.
Bu arada gol yollarında önemli bir performans ortaya koyan Trabzonspor’da Alexander Sörloth, ligde attığı 19 golle takımının ve ligin en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Norveçli forveti 16 golle Aytemiz Alanyasporlu Papis Cisse takip ediyor.

Trabzonspor rekora koşuyor

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