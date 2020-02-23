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23.02.2020 - 00:19 |

Trabzonspor taraftarı Ahmet Yetim hayatını kaybetti!

Beşiktaş-Trabzonspor maçını izleyen Trabzonspor taraftarı Ahmet Yetim kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Trabzonspor taraftarı Ahmet Yetim hayatını kaybetti!
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Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından üzücü bir haber geldi.

Mücadeleyi izleyen Trabzonspor taraftarı Ahmet Yetim kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bordo-mavili taraftarlar özellikle sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.

Trabzonspor taraftarı Ahmet Yetim hayatını kaybetti

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Trabzonspor taraftarı Ahmet Yetim hayatını kaybetti

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