23.02.2020 - 00:19 |
Trabzonspor taraftarı Ahmet Yetim hayatını kaybetti!
Beşiktaş-Trabzonspor maçını izleyen Trabzonspor taraftarı Ahmet Yetim kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından üzücü bir haber geldi.
Mücadeleyi izleyen Trabzonspor taraftarı Ahmet Yetim kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bordo-mavili taraftarlar özellikle sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.
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