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13.09.2020 - 22:39 |

Trabzonspor transfer haberleri | Jose Mourinho'dan Sörloth doğrulaması!

Trabzonspor'da transferde son dakika... Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sörloth transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor transfer haberleri | Jose Mourinho'dan Sörloth doğrulaması!
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Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sörloth transferi hakkında gelen soru hakkında açıklamalarda bulundu.

Mourınho'dan Sörloth açıklaması
"Sörloth için konuşmayacağım. Çünkü şu anda Trabzonspor'u futbolcusu Trabzonspor başkanı söylediyse bunun doğru olmadığını söylemeyeceğim. Dediğim gibi Sörloth şu anda Trabzonspor'un futbolcusu ve bundan bahsetmek bana göre değil. Bir forvete ihtiyacımız var mı? Evet var."

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