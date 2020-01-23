Trabzonspor transfer haberleri | Sörloth, Crystal Palace'ı pişman etti

ONUR DİNÇER

Alexander Sörloth’u Trabzonspor’a gönderen Crystal Palace, bu transferden pişman oldu. İngiliz ekibi futbolcuyu geçici transferle bordo-mavililere vermiş olmaktan değil, bu süreyi çok uzun tutmuş olmaktan dolayı üzüntü yaşıyor.

Londra ekibi gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşıyor. Premier Lig’de 11. sırada yer almalarına karşın 22 golle ligin en az gol atan ikinci takımı konumunda bulunuyorlar. Kendilerinden daha az skorer olan tek ekibin, 21 golü bulunan 19. Sıradaki Watford olması dikkat çekiyor. Bu sıkıntıyı aşmak için ara transfer döneminde Cenk Tosun hamlesi yapılsa da, önceki gece evinde Southampton’a 2-0 mağlup olan Crystal Palace’ta bu sorunun çözülmediği görüldü.

Bu sezon 18 gol atan ve profesyonel futbolculuğunun en formda dönemini yaşayan Sörloth’a geçtiğimiz sezon yeterince şans vermeyerek kendisindeki cevheri görme fırsatını kaçıran İngiliz ekibi, Norveçli forveti gönderdi. Ancak bu durumdan pişman olmaları uzun sürmedi.

Teknik direktör Roy Hodgson’ın Norveçli gazetecilere yaptığı “Alexander Sörloth’un performansını takip ediyoruz, onun adına çok mutluyuz” sözlerini, kendileri adına olan üzüntüyü dile getirdiği “Sörloth’u uzun süreli kiralamaya karar verdik, dönmesini beklemekten başka yapacak bir şey yok. Şimdi aldığımız bu kararı kabullenmek durumundayız. Umarım iyi performansını sürdürür, geri döndüğünde orada attığı gollerini Crystal Palace formasıyla Premier Lig’de atmaya devam eder” sözlerinin izlemesi dikkat çekti.