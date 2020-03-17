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17.03.2020 - 08:57 | | Fanatik

Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi

Başakşehir maçında sakatlanıp çıkan Abülkadir Ömür herkesi korkutmuştu. Yapılan kontrollerde genç oyuncuda önemli bir probleme rastlanmadı.

Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi

Sezon başında AEK maçında sakatlanan ve dizinden operasyon geçiren Abdülkadir Ömür, 6 ay sonra sahalara dönerken, Başakşehir mücadelesine ise ilk 11’de başladı. Üst üste Malatya ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyen genç yıldız, 73. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Dizinde ağrı meydana gelen Abdülkadir herkesi korkuturken, “Sakatlığı nüksetti” iddiaları ise doğrulanmadı.

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SON DAKİKA | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı

Menisküs ve kıkırdak yapısında herhangi bir problem olmayan Abdülkadir’in, kemiğinde ufak bir ödem meydana geldiği belirtildi. Başarılı futbolcunun tedavisine hemen başlandı. Dünkü antrenmanda yer almayan Abdülkadir’in çarşamba veya perşembe günkü çalışmaya katılması bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

Trabzonspora Abdülkadir Ömür müjdesi

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