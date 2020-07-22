Trabzonspor'a operasyon!

Trabzonspor’a sezon boyunca yapılan hakem hataları halının altına süpürülürken, TFF ve MHK’nin atamaları da gözardı edildi, şampiyonluk Başakşehir’e gitti. En başta 33 haftada her maçta bordo-mavili takım adına en az bir hatalı karar verilirken, şampiyon Başakşehir’in maçlarını belirli ve tecrübeli hakemlerin yönetmesi kafaları karıştırdı. Hafta hafta maçlara bakıldığında bordo-mavili takıma yapılan operasyon gözler önüne serildi.

Hakem hatalarından yaşanan kayıplar sezonun ilk haftasında başladı. Bordo-mavililer Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken bir penaltısı verilmedi. 3. haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde de penaltı pas geçildi iki puan daha gitti. Bir hafta sonra Gençlerbirliği karşılaşmasında Sturridge’e yapılan faul pas geçildi. Başkent ekibi beraberlik golünü buldu. Yapılan hatalar bununla da bitmedi... Sivasspor’a 2-1 kaybedildi, Avdijaj’ın faul yapmadan aldığı topta Yaşar Kemal Uğurlu düdüğünü çaldı. Pozisyonun devamında Sivas’ın golü geldi. 9. haftada rakip Başakşehir’di. Crivelli’nin elle kestiği top görmezden gelindi,

Trabzonspor’un penaltısı yendi. Bu müsabaka da 2-2 sona erdi. 10. haftada Göztepe’ye tek golle kaybedildi. Ancak rakibe verilmesi gereken iki kırmızı kart atlanırken, Titi’nin Sörloth’a müdahalesini Fırat Aydınus pas geçti.

VAR ile iptal

Bu kadar hataya rağmen Trabzonspor savaşını verdi ancak asıl ne olduysa pandemi başlangıcından itibaren yaşandı. 1-1 biten Gaziantep maçında Nwakaeme’nin attığı gol VAR uyarısıyla iptal edildi. Yine 1-1 sona eren Başakşehir mücadelesinde de Skrtel’in yaptığı fauller görmezden gelindi.

Pandemi arasından dönüşte ise yaşananlara kayıtsız kalındı. 29. haftada Trabzonspor’a oynanan oyunlar zirve yaptı. Ankaragücü maçında Pereira topu görmediği pozisyonda elle oynadığı gerekçesiyle penaltı çalınırken. Kulusic bu müdahaleyi göz göre göre yaptı, ancak pozisyon ofsayt olarak kapandı. Şampiyonluk yarışının dönem maçı Denizli deplasmanında oynandı.

Dönüm maçı Denizli

Başakşehir, Konya’ya kaybederken, Trabzonspor Denizli deplasmanında adeta hakem kararlarının kurbanı oldu. Zorlu maçta bordo-mavililer 1-0 öne geçerken Berdych’in elle müdahalesini ne hakem ne var gördü. Trabzonspor farkı ikiye çıkarsa maç erken kopacaktı. Konyaspor’a kaybedilen karşılaşmada da hakem hataları devam etti, bordo-mavili takımın şampiyonluğu adeta uçup gitti.

İŞTE O MAÇLAR

1.HAFTA: Kasımpaşa-Trabzon (1-1)

2.HAFTA: Trabzon-Y.Malatya (2-1)

3.HAFTA: Fenerbahçe-Trabzon (1-1)

4.HAFTA: G.Birliği-Trabzon (2-2)

5.HAFTA: Sivas-Trabzonspor (2-1)

7.HAFTA: Ç.Rize-Denizli (1-2)

9.HAFTA: Başakşehir-Trabzon (2-2)

10.HAFTA: Trabzon-Göztepe (0-1)

15.HAFTA: Trabzon-Denizli (1-2)

25.HAFTA: Gaziantep-Trabzon (1-1)

26.HAFTA: Trabzon-Başakşehir (1-1)

27.HAFTA: Göztepe-Trabzon (1-3)

28.HAFTA: Alanya-Trabzon (2-2)

29.HAFTA: Trabzon-Ankaragücü (1-1)

30.HAFTA: G.Saray-Trabzon (1-3)

31.HAFTA: Trabzon-Antalya (2-2)

32.HAFTA: Denizli-Trabzon (2-1)

33.HAFTA: Trabzon-Konyaspor (3-4)