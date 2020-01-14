Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Avdijaj'a transfer izni
14.01.2020 - 13:47 | | Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor'da Avdijaj'a transfer izni

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında perşembe günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

ABONE OL

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00de Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj antrenmanda yer almadı. Sturridge'nin ise salonda çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonsporda Avdijaja transfer izni

Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
    Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
  2. Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
    Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
  3. Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
    Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
  4. Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
    Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
  5. Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim
    Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Sıradaki Haber