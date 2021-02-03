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03.02.2021 - 08:22 | | TAKVİM

Trabzonspor'da Djaniny transferi son anda iptal oldu

Al-Hilal, Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı forveti Djaniny için verdiği 7 milyon euro’luk teklifi 9 milyon euro’ya çıkardı. Yönetim, “Şimdi yeni oyuncu alamayız. Siz alın bizde kiralık oynasın” dedi. Transferi yattı.

Trabzonspor'da Djaniny transferi son anda iptal oldu
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Bordo-mavililerde son haftaların parlayan ismi Djaniny Semedo, Al-Hilal'in yoğun şekilde gündemindeydi. Önce 7 milyon euro'luk teklifle Trabzonspor'un kapısını çaldılar. Abdullah Avcı'nın veda etmesi sonrası yönetim, Al-Hilal'e "Hayır" cevabı verdi.

Arap kulübü geri adım atmadı ve yüksek bir fiyatla döndüler. Bu defa da 9 milyon euro önerdiler. Ancak transferin sonu yaklaştığı için Al-Hilal'e "Oyuncuyu alın ama bu sene bizde kiralık oynasın. Elimizden çıkarırsak yerine kimseyi bulamayız" yanıtı verildi. Al-Hilal idarecileri de bu teklifi kabul etmedi.

AVCI İKNA ETTİ
Al-Hilal, Djaniny Semedo için Trabzonspor'un önüne ciddi bir meblağ koyarken, tecrübeli forvete de güçlü bir teklif sundu. Abdullah Avcı bu dönemde oyuncusuyla görüşerek "Aklın kalmasın. Sen çok iyi bir oyuncusun. Bugün burada kaldın ama yarın çok daha iyi teklifler alırsın" sözleriyle yıldız ismi rahatlattı.

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