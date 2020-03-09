Trabzonspor'da en kritik takvim

Süper Lig’de zirve yarışının en iddialı takımlarından Trabzonspor, zorlu bir fikstüre başlıyor. 36 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Karadeniz ekibinde; kritik bir sürece giriliyor. İlk olarak erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü Yeni Malatyaspor’a konuk olacak bordo-mavililer, hafta sonu da evinde Başakşehir’i ağırlayacak. 2 haftadır 3 günde bir maç yapma temposuyla yorulacak Trabzonspor, daha sonra Alanyaspor ve Göztepe deplasmanlarıyla terleyecek.



Şampiyonluk hedefi için bu kritik fikstürden en az hasarla çıkıp, nisan ayına emin adımlarla girmek isteyen Hüseyin Çimşir ve ekibi, son olarak 16 Aralık 2019 tarihinde ligin 15. haftasında Denizlispor’a deplasmanda kaybetmişti. Nisan ayında da Galatasaray’la deplasmanda sezonun kaderini belirleyecek bir maça çıkacak Trabzonspor, özellikle İstanbul’daki o karşılaşmaya kadar en iyi puanı toplamanın hesabını yapıyor. Ligin boyu kısaldıkça gerginliği ve stresin artacağını iyi bilen Trabzonspor teknik heyeti de şu anda maç maç ilerleyip, ilk etapta liderliği almak istiyor.



Yeni Malatyaspor’u yenip Başakşehir’le puanı eşitlemeyi isteyen bordo-mavili takım; averajla lider olacak.







Trabzonspor'da Eğlenceli Antreman