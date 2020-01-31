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31.01.2020 - 22:14 | | AA

Trabzonspor'da Fenerbahçe öncesi Yusuf YazÄ±cÄ± sürprizi!

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 20. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â Fransa Birinci Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Lille'de kariyerini sÃ¼rdÃ¼ren ve sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle memleketi Trabzon'da bulunan Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n da izlediÄŸi kaydedildi.Â

Trabzonspor'da Fenerbahçe öncesi Yusuf YazÄ±cÄ± sürprizi!

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 20. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda FenerbahÃ§e ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

Teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde, Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan antrenmanda, taktiksel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

AntrenmanÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu ile Fransa Birinci Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Lille'de kariyerini sÃ¼rdÃ¼ren ve sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle memleketi Trabzon'da bulunan Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n da izlediÄŸi kaydedildi.Â 

AÄŸaoÄŸlu ve oyuncular, antrenman sonrasÄ± eski takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.Â Bordo-mavili takÄ±m, idmanÄ±n ardÄ±ndan kampa girdi.

Trabzonspor, yarÄ±n saat 20.00'de Medical Park StadÄ±'nda FenerbahÃ§e ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

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Trabzonsporda FenerbahÃ§e Ã¶ncesi Yusuf YazÄ±cÄ± sÃ¼rprizi

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