Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 20. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda FenerbahÃ§e ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde, Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan antrenmanda, taktiksel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

AntrenmanÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu ile Fransa Birinci Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Lille'de kariyerini sÃ¼rdÃ¼ren ve sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle memleketi Trabzon'da bulunan Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n da izlediÄŸi kaydedildi.Â

AÄŸaoÄŸlu ve oyuncular, antrenman sonrasÄ± eski takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.Â Bordo-mavili takÄ±m, idmanÄ±n ardÄ±ndan kampa girdi.

Trabzonspor, yarÄ±n saat 20.00'de Medical Park StadÄ±'nda FenerbahÃ§e ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

Yusuf YazÄ±cÄ± rÃ¶portajÄ±