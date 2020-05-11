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11.05.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'da ilk hedef Hosseini!

Trabzonspor, Almanya ve İtalya’dan talipleri olan İranlı stoperin sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmak için harekete geçti

Trabzonspor'da ilk hedef Hosseini!
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ONUR DİNÇER

Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular arasında önceliği Majid Hosseini’ye verdi. Bordo-mavililer, İtalya ve Almanya’dan talipleri bulunan İranlı stoperin 2+1 yıllık sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmak için harekete geçti.
23 yaşındaki futbolcu, ligde lider durumda bulunan Karadeniz ekibinin bu sezonki başarısında katkısıyla dikkat çekiyor. Süper Lig’de geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giyerek kendisini ispat eden Hosseini, bu sezon geçirdiği sakatlık sorunlarının da etkisiyle şu ana dek ligde 13 maçta oynayabilmesine karşın, sahada olduğu sürede defanstaki güven veren görüntüsü ve yerinde müdahaleleriyle dikkat çekti.
Kasığından yaşadığı sakatlığı mart ayında atlatan futbolcunun, bu sezonun geri kalanında da şampiyonluk mücadelesi veren Karadeniz ekibinde başroldeki isimlerden olması bekleniyor. 

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