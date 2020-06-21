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21.06.2020 - 15:34 | | AA

Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin dokuzuncusu yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.

Trabzonsporda Kovid-19 testleri negatif çıktı

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