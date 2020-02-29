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29.02.2020 - 19:00 |

Trabzonspor'da Obi Mikel, Fenerbahçe maçında yok

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Obi Mikel gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçında cezalı duruma düştü.

Trabzonspor'da Obi Mikel, Fenerbahçe maçında yok

90 1. dakikada Skoda'nın ceza alanı içinden şutunda Obi Mikel'e çarpan top yan direkten döndü. Daha sonra pozisyonu Video Yardımcı Hakem uyarısının ardından izleyen Abdülkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterirken Mikel'i de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Obi Mikel gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçında cezalı duruma düştü.

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