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12.01.2021 - 07:00 |

Trabzonspor’da transferde hareketli günler! Hedef Enzo Perez ile Ahmed Kutucu..

Transfer çalışmalarına devam eden bordo-mavili takımda yönetim önce kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıracak. Bir orta saha bir de forvet isteyen Trabzonspor’da ilk hedef Enzo Perez ile Ahmed Kutucu..

Trabzonspor’da transferde hareketli günler! Hedef Enzo Perez ile Ahmed Kutucu..
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Transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor’da takımdan ayrılacak oyuncular belirleyici olacak. Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki genç oyuncusu Berat Özdemir’i kadrosuna katıp Gaston Campi ile yollarını ayıran bordo-mavililerde hareketli günler yaşanıyor.
Özellikle orta saha ve forvet hattına en az birer transfer yapmayı hedefleyen ve tecrübeli isimlere yönelen Trabzonspor’da Enzo Perez, Yunus Mallı, Ahmed Kutucu gibi isimler gündemde.
Perez’in kulübünün bonservis talebi üzerine oyuncudan bu sorunu çözmesini isteyen bordo-mavililer, alternatif olarak Yunus Mallı’yı, forvet hattına da kiralık olarak Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katma noktasında çalışmalarına devam ediyor.

Kadroda düşünülmeyen Ahmet Canbaz, Plaza, Bilal, Diabate, Afobe ve Pereira gibi isimler alınacak oyuncular noktasında belirleyici olacak. Ahmet Canbaz’ı kiralık olarak göndermeyi planlayan bordo-mavililerde, Bilal, Plaza ile Diabate’nin yanı sıra Afobe ve Pereira ile de yolların ayrılması gündemde.

Gidecekler belli
Yönetim bu noktada özellikle bonservis ücreti ödenerek kadroya katılan ancak bekleneni veremeyen Diabate’den bir gelir elde etme düşüncesinde.
Bu oyuncuların takımdan ayrılmaları durumunda maaş yükü de azalacak ve bu kadroya katılacak oyuncular noktasında yönetimin mali anlamda elini rahatlatacak.

Trabzonspor’da transferde hareketli günler Hedef Enzo Perez ile Ahmed Kutucu..

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