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05.04.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'dan alkışlanan destek!

Trabzonspor takımı, ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ için kenetlendi, sosyal medyada alkışlanan hareketler geldi

Trabzonspor'dan alkışlanan destek!

Trabzonspor’da genç oyuncu Abdülkadir Ömür’ün maaşının yüzde 50’si, Uğurcan Çakır’ın da yüzde 20’sini bağışlamasıyla başlayan “Milli Dayanışma Kampanyası”na destek yabancı oyuncularla sürüyor.
Kaptan Jose Sosa, “Uğurcan’ın attığı dayanışma pasını Trabzonspor’un yabancı futbolcuları adına alıyorum ve kendi ülkelerimize de yaptığımız gibi bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunuyoruz ve pası Hüseyin Türkmen’e atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosa’nın dayanışma pasının ardından da Hüseyin Türkmen de maaşının yüzde 30’unu bağışlayacağını açıklayarak pası Abdulkadir Parmak’a attı. Abdulkadir Parmak maaşının yüzde 30’unu, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan ve Erce Kardeşler ise maaşının yüzde 20’sini Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

Trabzonspor’da tüm takım halinde gelen bu kampanyalara teknik heyet ve yöneticiler de destek veriyor, kampanyaya önemli ölçüde bağışlar yapılıyor.

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