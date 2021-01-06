Trabzonspor'dan Danny Rose hamlesi

Devre arası transfer dönemine Berat Özdemir'i transfer ederek başlayan Trabzonspor'un sürpriz bir hamlenin peşinde olduğu iddia edildi.

İngiliz SkySport'un haberine göre Trabzonspor'un sol bek Danny Rose'u kadrosuna katmak için çalışma yaptığını sayfalarına taşıdı. Teknik direktör tarafından İngiltere Premier Lig kadrosuna adı yazılmadığı maçlara çıkamayan Rose'u isteyen Trabzonspor'un Tottenham ile pazarlık halinde olduğu belirtiliyor.

Premier Lig kadrosunun dışında kaldıktan sonra transfer yapamayan Rose'un Ocak ayında Tottenham'dan ayrılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Danny Rose geçen sezon Ocak ayında Newcastle United'a kiralanmış ve siyah beyazlı formayı 13 maçta giymiş ancak skor katkısı yapamamıştı.