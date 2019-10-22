Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'dan "meme kanserinde farkındalık" mesajı
22.10.2019 - 12:54 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor'dan "meme kanserinde farkındalık" mesajı

Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet, meme kanserinde farkındalık oluşturmak amacıyla antrenmana konuya ilişkin bir pankartla çıkarak mesaj verdi.

Trabzonspor'dan "meme kanserinde farkındalık" mesajı
ABONE OL

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcuların ve teknik heyetin, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bugünkü antrenmana "Meme kanseri riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeli ve spor yapmalısın" yazılı pankartla çıktığı belirtildi.

Açıklamada, etkinliğe katılanlar hakkında da bilgilendirmede bulunularak, "Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbol şubesi sorumlumuz Özer Bayraktar ile Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eda Küçüktülü'nün katıldığı organizasyonda, Şef Berke Kurtbay ve şarkıcı Buray da yer aldı." denildi.

Öte yandan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcuların, etkinliğin ardından fotoğraf çektirdiği kaydedildi.

 

 

Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
    Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
  2. Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
    Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
  3. Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
    Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
  4. Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim
    Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim
  5. Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor
    Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Sıradaki Haber