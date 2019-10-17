Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'dan Mert Hakan Yandaş'a kanca
17.10.2019 - 08:00 | | TAKVİM

Trabzonspor'dan Mert Hakan Yandaş'a kanca

Bordo-mavililer, Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mert Hakan Yandaş’a devre arasında imza attırmak istiyor. 1.74 boyundaki yıldız, orta sahanın her bölgesinde başarı ile oynuyor

ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor, devre arası ve sezon sonu için de planlamalarını yapmaya başladı.

Brezilya'ya oyuncu izlemeye giden scout ekibinin bir bölümünün de Türkiye'deki futbolcuları mercek altına aldığı öğrenildi. Bu isimler arasında Sivasspor'da forma giyen orta saha Mert Hakan Yandaş ön plana çıktı. Son 3 sezondur Sivasspor forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon görev yaptığı 7 maçta 3 gole imza attı. Bordo-mavililerin, Sivasspor ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek oyuncuyu devre arasında uygun bir maliyetle renklerine bağlamaya çalışacağı iddia edildi

167 MAÇTA 58 GOL KAYDETTİ
2006 yılında futbola Bursa Güvenspor'da başlayan Yandaş, 2010'a kadar burada görev yaptı. Sonrasında Oyak Renault'ya transfer oldu. 2012'de 18 yaşında A takıma yükseldi ve burada profesyonel oldu. Her takımda çalışkanlığı ve azmi ile dikkat çeken başarılı futbolcu, sırasıyla Altınordu, Tire 1922, Menemen Bld'de forma giydi ve ardından Süper Lig'de ve Sivasspor'a transfer oldu. 1.74 boyundaki futbolcu, 10 numaranın yanı sıra sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Kariyerinde şu ana kadar 167 maça çıktı ve rakip fileleri 58 kez sarsıp 3 de asist yaptı.

Trabzonspordan Mert Hakan Yandaşa kanca

    James Tavernier'in Celtic'e attığı serbest vuruş golü
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Survivor'a Sercan Yıldırım damgası! 3. kez üst üste...
      Survivor'a Sercan Yıldırım damgası! 3. kez üst üste...
    2. Fenerbahçe Beko'ya sürpriz isim! Sergio Scariolo...
      Fenerbahçe Beko'ya sürpriz isim! Sergio Scariolo...
    3. Nguema, Beşiktaş'ta denemeye girdiğini açıkladı!
      Nguema, Beşiktaş'ta denemeye girdiğini açıkladı!
    4. İngiltere Premier Lig açıkladı! 1 koronavirüs testi pozitif çıktı
      İngiltere Premier Lig açıkladı! 1 koronavirüs testi pozitif çıktı
    5. Yeni Malatyaspor'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!
      Yeni Malatyaspor'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Barcelona'da Setien ile futbolcular arasında kriz!

    Barcelona'da Setien ile futbolcular arasında kriz!

    PSG, Kurzawa ile sözleşme yeniledi!

    PSG, Kurzawa ile sözleşme yeniledi!

    Gençlerbirliği - Kasımpaşa: 0-2

    Gençlerbirliği - Kasımpaşa: 0-2

    Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ile yollar ayrılıyor!

    Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ile yollar ayrılıyor!

    Sıradaki Haber