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03.08.2020 - 09:29 | | Fanatik

Trabzonspor’dan Milan’a Kucka davası

Trabzonspor, daha önce Milan'dan transfer ettiği Juraj Kucka için dava açmaya hazırlanıyor. Transfer edildiği dönemde iki kulüp arasında hazırlık maçı oynanması gerekiyordu ve bunun karşılığında Trabzonspor 1 milyon euro ödemişti. Ancak söz konusu maç oynanmadı.

Trabzonspor’dan Milan’a Kucka davası
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Trabzonspor Kulübü, daha önce Milan'dan transfer ettiği Juraj Kucka için dava açmaya hazırlanıyor.

33 yaşındaki futbolcunun transfer edildiği dönemde iki kulüp arasında nedeniyle hazırlık maçı oynanması ve bunun karşılığında da Trabzonspor, İtalyan ekibine 1 milyon euro ödemişti. Ancak söz konusu maç oynanmadı. Bu nedenle bordo-mavililer 1 milyon euroyu geri istedi.

Trabzonspor’dan Milan’a Kucka davası

Fakat bir sonuca varılamadığı için Bordo-Mavililer, Milano ekibine dava açmaya hazırlanıyor.

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