26.12.2019 - 08:33 | | Fanatik
Trabzonspor'dan Trondsen'e yakın markaj
Ndiaye transferiyle orta sahayı sağlama alacak Trabzonspor’a bir isim daha yazıldı. Bordo mavili takım, Norveçli Anders Trondsen’i izliyor.
Norveç medyasında çıkan haberlere göre Bordo- Mavililer, Rosenborg forması giyen Anders Trondsen’i izliyor.
Trabzonspor’un transfer listesinde yer aldığı belirtilen 24 yaşındaki orta saha, Sörloth’un vatandaşı. 2019 yılında toplam 33 resmi maçta görev yapan Trondsen, 2 gol, 3 asistlik performans gösterdi.