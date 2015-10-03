Trabzonspor'un "Kocaman" üzüntüsü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor'a zorlu maçlar yaşatıyor.

Futbolculuk kariyerindeki en önemli gollerinden birini 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe formasıyla bordo-mavililere atan ve sarı-lacivertli ekibin şampiyonluğunda pay sahibi olan Aykut Kocaman, Karadeniz ekibinin filelerini de 18 kez havalandırdı. Kocaman, teknik direktörlük döneminde bordo-mavililerin karşısına çıkardığı takımlarla da başarılı sonuçlara imza attı. Teknik adam olarak kariyerinde farklı takımların başında 29 kez karşılaştığı Trabzonspor'a 13 kez üstünlük sağlayan Aykut Kocaman, 4 kez beraberlik gördü. Kocaman'ın ekipleri Karadeniz temsilcisine 12 kez de yenildi.

Aykut Kocaman son olarak Torku Konyaspor'un başında Trabzonspor galibiyetinin sevincini yaşadı. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar, çıkış arayan rakibini 2-1 yenmeyi bildi. Puanını 12'ye çıkaran Torku Konyaspor, üst sıralara tırmanmaya devam etti. Trabzonspor ise üç haftadır yenilerek, taraftarlarını üzdü.

"Aykut Kocaman, Trabzonspor'u iyi analiz etmiş"

Torku Konyaspor Başkan Yardımcısı Güven Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Trabzonspor'un, Torku Konyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıktığını ancak teknik direktör Aykut Kocaman'ın oyunu iyi okuduğunu belirten Öten, "Hocamız Trabzonspor'u iyi analiz etmiş. Maçın gidişatına göre çok isabetli değişiklikler yaptı. Aykut Kocaman'ın varlığı Trabzonspor'u yenmemizde çok büyük etken oldu" dedi.



"Torku Konyaspor istikrarlı ve temkinli gidiyor"

Öten, Karadeniz ekibi karşısında çok önemli bir deplasman galibiyeti aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Hocamız, 'takım gerçek oyununa 7 veya 8. haftadan sonra kavuşacak' demişti. Nasıl oturmuş bir kadromuzun olduğunu gördük. Torku Konyaspor şu an istikrarlı ve temkinli gidiyor. Bu bizim için çok önemli. Bu oyunumuz devam ederse beklentilerimizi rahatlıkla aşarız. İlk yarıda alınacak puanlar çok önemli. Biz takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. Konya halkı da takımımıza güvensin. İnşallah Torku Konyaspor geçen sezonki konumundan daha iyi yerlerde olmak için mücadele edecek. İlerleyen zamanlar takımımız için yüz güldüren dönemler olacak."