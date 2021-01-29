Trabzonspor'un müthiş ikilisi! Caleb Ekuban ve Djaniny damga vurdu

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un son dönemde elde ettiği başarıda Caleb Ekuban-Djaniny ikilisinin büyük payı bulunuyor. TFF Süper Kupa maçında attıkları gollerle bordo-mavili takımı zafere taşıyan müthiş ikili yükselen formlarıyla dikkat çekiyor.



Ekuban bu sezon da skora yaptığı katkı ile öne çıkıyor. Süper Lig’in ilk yarısında attığı 6 golle takımın en skorer ismi olan Ganalı forvet, Süper Kupa maçıyla toplam gol sayısını 7’ye çıkardı. İki de asisti bulunan Ekuban, Trabzonspor’daki üçüncü yılında en iyi ilk devre performansını sergiledi. 2018-19 sezonunda ilk yarıyı 5 golle kapatan oyuncu, 2019-20’de ise 6 golle ilk devreyi tamamlamıştı.

Afobe’den formayı kapan Djaniny ise son üç maçta üst üste fileleri havalandırarak kendisini ispat etmeyi başardı. Trabzonspor’un TFF Süper Kupa’ya uzanmasında attığı gol ve yaptığı asistle önemli rol oynayan Djaniny, gün geçtikçe bordo-mavili ekibe ısınıyor.



Suudi Arabistan’ın Al Ahli ekibiyle yollarını ayırmasının ardından bedelsiz olarak Karadeniz ekibine gelen Yeşil Burun Adalı futbolcu, gol yollarındaki etkisini göstermeye başladı.

Sezona durgun başlayan Djaniny ilk golünü 13. hafta Çaykur Rizespor maçında atarken, ligdeki son iki karşılaşmada Konyaspor ve Gençlerbirliği ağlarını havalandırdı. Süper Kupa maçında da fileleri sallayan deneyimli forvet üst üste 3. maçta golle buluştu, toplam gol sayısını da 4’e çıkardı.

Hücum hattında uyum

Süper Lig’de İH Konya ve G.Birliği ile oynanan son iki maçta Caleb Ekuban, Djaniny’ye asist yapmıştı. TFF Süper Kupa karşılaşmasında ise Djaniny, takım arkadaşını golle buluşturdu. Djaniny’nin akıl dolu pasında kaleci Mert’i geçtikten sonra çok şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderen Ekuban, hem maçın skorunu ve hem de kupanın sahibini belirleyen isim oldu.

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