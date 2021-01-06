Trabzonspor'un rakibi Göztepe! Muhtemel 11'ler...



Karagümrük galibiyetiyle ayağa kalkmayı başaran Trabzonspor, Süper Lig’in 17. haftasında bugün Göztepe’yi konuk edecek. Bordo-mavili takım, İzmir ekibini mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak. Karadeniz ekibi dün yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, Karagümrük maçının 11’ini bozmayı düşünmediği vurgulandı. Deneyimli hocanın defansın ortasında yine Edgar Ie ve Hosseini’yi görevlendireceği, orta alanda ise Abdulkadir Parmak, Flavio ve Baker’ın yer alacağı belirtildi.