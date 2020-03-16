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16.03.2020 - 12:01 |

Trabzonspor'un yıldızları corona virüs nedeniyle takip edilemeyecek

Trabzonspor'da golcü Sörloth ve kaleci Uğurcan Çakır'ı izlemeye gelecek olan gözlemciler, corona virüs dolayısıyla Türkiye’ye gelmekten vazgeçti.

Corona virüs nedeniyle tüm Avrupa’da ve dünyada karşılaşmalar ertelenirken Türkiye’de müsabakalar seyircisiz olarak oynanması kararı alınmıştı.

Ancak hükümet, dün aldığı karar ile yurt dışına uçuşlara sınırlama getirmişti. Bu uygulama Trabzonspor’u da yakından etkiledi.

GÖZLEMCİLER TÜRKİYE’YE GELEMİYOR

Asist Analiz'in haberine göre  bordo mavili ekipte gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken kaleci Uğurcan Çakır ve ‘Kuzeyin Kralı’ lakaplı Alexander Sörloth için bu hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasına Avrupa’dan gözlemciler gelecekti…

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüsten dolayı Trabzon’a gelmekten vazgeçen gözlemciler, 2 oyuncuyu tribünden takip edemeyecekler.

UĞURCAN VE SORLOTH AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDE

Sezon başından beri dev takımların takibinde olan Uğurcan Çakır için Liverpool gözlemcilerinin, attığı gollerle dikkat çeken Sörloth için ise Tottenham ve Real Madrid’in scoutlarının Başakşehir ile oynanacak olan müsabakaya gelmesi bekleniyordu

Trabzonsporun yıldızları corona virüs nedeniyle takip edilemeyecek

Trabzonsporun yıldızları corona virüs nedeniyle takip edilemeyecek

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