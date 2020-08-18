Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri TransAnatolia heyecanında ikinci gün tamamlandı
18.08.2020 - 15:50 |

TransAnatolia heyecanında ikinci gün tamamlandı

TransAnatolia Ralli Raid’de ikinci gün geride kaldı. 10. yılına İstanbul’daki sembolik startla başlayan organizasyonda 44 otomobil, quad, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde ilk gün liderleri belli oldu.

TransAnatolia heyecanında ikinci gün tamamlandı
ABONE OL

Red Bull’un desteği ile gerçekleştirilen dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid’de heyecan devam ediyor. Organizasyonun Bolu, Abant-Haymana arasında düzenlenen ikinci etabı tamamlandı. Toplamda 2880 kilometrelik yarışta 44 otomobil kategorisinde Ahmet Becce-Mert Tepe, SSV kategorisinde de Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danışment ilk günkü liderliklerini korurken, quad kategorisinde Erkan Uzlaş, motosiklet kategorisinde Adrien van Beveren birinciliğe yükseldi.

22 Ağustos’ta tamamlanacak yarışta üçüncü etap Haymana ile Karadağ arasında koşulacak. 44 otomobil, quad, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde toplam 70 araç, İstanbul’a şampiyon olarak dönmek için mücadele edecek.

TransAnatolia heyecanında ikinci gün tamamlandı

Suarez'den müthiş asistler! 

Trabzonspor yeni transferleri için imza töreni düzenledi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Cengiz'i kabul etti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Cengiz'i kabul etti
  2. Son dakika | TFF, liglerin başlangıç tarihlerini açıkladı...
    Son dakika | TFF, liglerin başlangıç tarihlerini açıkladı...
  3. Son dakika | Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar yeniledi
    Son dakika | Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar yeniledi
  4. Son dakika | Roma'da iki futbolcuda koronavirüs tespit edildi
    Son dakika | Roma'da iki futbolcuda koronavirüs tespit edildi
  5. TransAnatolia heyecanında ikinci gün tamamlandı
    TransAnatolia heyecanında ikinci gün tamamlandı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Burak Çamoğlu sürprizi! Joker oyuncu...

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Burak Çamoğlu sürprizi! Joker oyuncu...

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Altay Bayındır kararı

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Altay Bayındır kararı

Göztepe'de Kerem Atakan'dan veda

Göztepe'de Kerem Atakan'dan veda

Son dakika haberler - Trabzonspor'a Brezilyalı orta saha Flavio

Son dakika haberler - Trabzonspor'a Brezilyalı orta saha Flavio 

Sıradaki Haber