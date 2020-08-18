TransAnatolia’da kıyasıya mücadele

Red Bull’un desteği ile gerçekleştirilen dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid’de ilk gün geride kaldı. 10. yılına İstanbul’daki sembolik startla başlayan organizasyonda 4×4 otomobil, quad, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde ilk gün liderler belli oldu.

4×4 otomobil kategorisinde Ahmet Bağce-Mert Tepe, quad kategorisinde İsrafil Akyüz, motosiklet kategorisinde Xavier de Soultrait, SSV kategorisinde Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danışment ve ATV kategorisinde de Mustafa Daşgın zirveye çıkmayı başardı.