18.08.2020 - 07:00 |
TransAnatolia’da kıyasıya mücadele
Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid’de ilk gün geride kaldı.
Red Bull’un desteği ile gerçekleştirilen dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid’de ilk gün geride kaldı. 10. yılına İstanbul’daki sembolik startla başlayan organizasyonda 4×4 otomobil, quad, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde ilk gün liderler belli oldu.
4×4 otomobil kategorisinde Ahmet Bağce-Mert Tepe, quad kategorisinde İsrafil Akyüz, motosiklet kategorisinde Xavier de Soultrait, SSV kategorisinde Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danışment ve ATV kategorisinde de Mustafa Daşgın zirveye çıkmayı başardı.