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18.08.2020 - 07:00 |

TransAnatolia’da kıyasıya mücadele

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid’de ilk gün geride kaldı.

TransAnatolia’da kıyasıya mücadele
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Red Bull’un desteği ile gerçekleştirilen dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid’de ilk gün geride kaldı. 10. yılına İstanbul’daki sembolik startla başlayan organizasyonda 4×4 otomobil, quad, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde ilk gün liderler belli oldu.
4×4 otomobil kategorisinde Ahmet Bağce-Mert Tepe, quad kategorisinde İsrafil Akyüz, motosiklet kategorisinde Xavier de Soultrait, SSV kategorisinde Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danışment ve ATV kategorisinde de Mustafa Daşgın zirveye çıkmayı başardı.

TransAnatolia’da kıyasıya mücadele

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