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09.01.2020 - 21:09 | | Skorer

Transfer haberi | Çaykur Rizespor, Milan Skoda ile anlaştı!

Süper Lig'de 20 puanla 12. sırada bulunan Çaykur Rizespor, transfer dönemine hızlı girdi. İsmail Kartal'ın yeni golcüsü Milan Skoda olacak. Karadeniz ekibi Çekyalı santrfor ile prensipte anlaştı.

Transfer haberi | Çaykur Rizespor, Milan Skoda ile anlaştı!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor aradığı golcüyü Slavia Prag'da buldu

Çaykur Rizespor, Çekyalı santrfor Milan Skoda ile prensipte anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden sonra imza atacak.

Skoda, Slavia Prag'da 19 maçta 9 gol ile 1 asist kaydetti.

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