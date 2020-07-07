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Haberler1.Lig Haberleri Transfer haberleri | Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
07.07.2020 - 10:58 | | İZMİR (AA)

Transfer haberleri | Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 2021-2022 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Ravil Tagir'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını bildirdi.

Transfer haberleri | Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
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Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Ravil Tagir’in ailesinin genç oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzattığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ravil Tagir'in babası Gülali Tagir, Ravil'in kariyeri konusunda tek yetkinin Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'da olduğunu aktardı.

Transfer haberleri | Altınordu, Ravil Tagirin sözleşmesi 2023e kadar uzattı

Özkan'ın Ravil'i 12 yaşında sahiplenip bu noktaya kadar getirdiğini anlatan Tagir, şunları kaydetti: 

"Onun hakkını ödeyemeyiz. Çocuk bizim olabilir ancak futbolcu Ravil, Altınordu Kulübünündür. Onun geleceği, kariyeri ve transferi konusunda en doğru kararı başkan Özkan verir. Biz, alınacak her kararın arkasında dururuz. Bu nedenle sözleşmeyi hiç okumadan imzaladık."

Tagir, oğlunun Avrupa'da futbol oynamasını çok istediğini belirterek, "Para-pul her yerde kazanılır, transfer her zaman yapılır ama bunu sürdürmek için karaktere ihtiyaç var. Ravil’in Avrupa'da futbol oynamasını tabii ki çok isterim fakat tekrar ifade ediyorum ki bu konudaki karar bize değil kulübe aittir." ifadelerini kullandı. 

Ravil'in annesi Süreyya Tagir de futbolcu annesi olmanın zor olduğunu, maçlarını izlerken bazen sevinip bazen üzüldüğünü, sakatlanınca ise telaşlandığını aktardı.

  

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