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HaberlerAnkaragücü Haberleri Transfer haberleri | Ankaragücü, Alper Potuk'la sözleşme imzaladı
19.09.2020 - 18:01 |

Transfer haberleri | Ankaragücü, Alper Potuk'la sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Alper Potuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer haberleri | Ankaragücü, Alper Potuk'la sözleşme imzaladı
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Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Alper Potuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beştepe Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Başkanımız Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı.

Yapılan transferlerle takımımızın daha da güçlendiğini ifade eden Başkanımız Fatih Mert, Alper Potuk transferinin camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Asırlık çınar Ankaragücü’nde olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Alper Potuk “Takım arkadaşlarımızla birlikte Ankaragücü’nü hep beraber daha iyi yerlere taşıyacağız.” dedi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de forma giyen 29 yaşındaki başarılı oyuncu Alper Potuk, orta saha mevkisinde görev yapıyor."

SKORER dün gece transferi duyurmuştu...

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Transfer haberleri | Ankaragücü, Alper Potukla sözleşme imzaladı

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