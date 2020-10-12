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12.10.2020 - 15:09 |

Transfer haberleri - Ankaragücü Başkanı'ndan Alper Potuk itirafı

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert katıldığı radyo programında önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer haberleri - Ankaragücü Başkanı'ndan Alper Potuk itirafı
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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert yeni transferleri Alper Potuk'la ilgili itirafta bulundu.

İşte Mert'in RadyoGol'e yaptığı açıklamalar;

“FİFA’nın verdiği ceza bizi zorladı”

“Devre arasında yaptığımız transferler çok stresliydi. FİFA’dan aldığımız ceza bizi zorladı. Dosyalar, borçlar derken transferlerle uğraşıyorduk. Ciddi paralar ödedik maalesef. Şuan için Ankaragücü’nün güncel bir davası yok. Geçmişten kalan bir kaç dosya var o kadar.

'Alper'le anlaştık'

Ankaragücü’nü aynı anda 15 transfer yaptı diye eleştiriyorlar. Diğer takımlara bakınca da sayı çok farklı değil zaten. İmzalar aynı anda olunca çok görünüyor sadece. Alper Potuk’la geçen sene de ilgilenmiştik. Ancak bazı sorunlardan dolayı transfer gerçekleşmedi. Bu sene başında da Fenerbahçe’de kadroya giremeyeceğini öğrenince Alper’le anlaştık.

“Ligin en genç 2. takımıyız”

Taraftarın eksikliğini en çok çeken takımlardan biri biziz. Taraftarlarımız bizi çok iyi motive ediyor. Onları yakın zamanda tribünlerde yeniden görmek istiyoruz. Sedat Ağcay için bir ağabeylik görevi verdik. Yönetim ve futbolcular arasında bir köprü görevi görüyor. Sağolsun bizi de kırmadı ve kabul etti. 3-4 yıllık projelerimiz var. Ligin en genç 2. takımıyız. Ve takımımızın boyunu da uzattık. Umarız ki götü gidişe bir dur diyeceğiz yakında. Doğru düzgün top oynamamış futbolcular için ciddi cezalar / paralar ödedik. Bu da bizi transfer tahtası konusunda kötü etkiledi maalesef.

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Transfer haberleri - Ankaragücü Başkanından Alper Potuk itirafı

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