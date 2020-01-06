Transfer haberleri | Avdijaj Kayseri’ye...

Trabzonspor, Süper Lig’in ikinci yarısına hazırlanmak için Antalya’ya giderek kampa girdi. Ünal Karaman’ın yerine göreve getirilen Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in belirlediği kamp kadrosunda Donis Avdijaj yer almadı. Gözden çıkarılan Kosovalı kanat oyuncusunun, İstikbal Mobilya Kayserispor’a gönderileceği aktarıldı.



Karadeniz ekibi, Antalya’daki ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Bordo-mavili futbolcuların, Hüseyin Çimşir yönetimindeki ilk çalışmada, koşu ve pas çalışmasının ardından kondisyon ağırlıklı bir program uyguladığı kaydedildi.