Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Transfer Haberleri | Başakşehir Chadli transferini duyurdu
10.09.2020 - 13:05 |

Transfer Haberleri | Başakşehir Chadli transferini duyurdu

Son şampiyon Başakşehir, Belçikalı futbolcu Chadli'nin transferini Twitter'dan paylaştığı video ile duyurdu.

ABONE OL

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Rafael transferinin ardından bir bomba daha patlattı. Bonservisi Monaco'da olan 31 yaşındaki yıldız futbolcu Nacer Chadli, kendisini Başakşehir'e bağlayan sözleşmeye imzasını attı.

İşte Başakşehir'in resmi sitesinden yaptığı açıklama;

Kulübümüz, Monaco’dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Kariyeri boyunca Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek.

Nacer Chadli’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." sözlerine yer verdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da ismi sır gibi saklanan dünya yıldızı ortaya çıktı! Etebo ve Okay'dan sonra...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Transfer Haberleri | Başakşehir Chadli transferini duyurdu

Transfer Haberleri | Başakşehir Chadli transferini duyurdu

    Transfer | Medipol Başakşehir, Chadli transferini duyurdu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer haberleri | Galatasaray'dan Kondogbia sürprizi
      Transfer haberleri | Galatasaray'dan Kondogbia sürprizi
    2. Transfer Haberleri | Başakşehir Chadli transferini duyurdu
      Transfer Haberleri | Başakşehir Chadli transferini duyurdu
    3. Karşıyakalı Cenk nikah masasından antrenmana
      Karşıyakalı Cenk nikah masasından antrenmana
    4. D-Smart’ta dolu dolu spor!
      D-Smart’ta dolu dolu spor!
    5. La Liga’da yeni sezon heyecanı D-Smart’ta başlıyor
      La Liga’da yeni sezon heyecanı D-Smart’ta başlıyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Göztepe, Ajaxlı Bande ile anlaşma sağladı

    Transfer haberleri | Göztepe, Ajaxlı Bande ile anlaşma sağladı

    Son Dakika | Ankaragücü'ne müjde! Başkan böyle duyurdu...

    Son Dakika | Ankaragücü'ne müjde! Başkan böyle duyurdu...

    Son dakika | Trabzonspor'da 3 eksik!

    Son dakika | Trabzonspor'da 3 eksik!

    Vettel 2021'den itibaren Aston Martin'de

    Vettel 2021'den itibaren Aston Martin'de

    Sıradaki Haber