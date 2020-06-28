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28.06.2020 - 11:35 |

Transfer haberleri | Bernard Mensah Kimdir?

Transfer döneminde adı bir çok kulüp ile anılan Ganalı oyuncu Bernard Mensah kimdir? Kayserispor’da forma giyen 1994 doğumlu oyuncunun adı hangi takımlarla anılıyor. İşte ayrıntılar...

Transfer haberleri | Bernard Mensah Kimdir?
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Uzun süredir transfer gündeminden düşmeyen Bernard Mensah’ın adı Fenerbahçe ile anılıyor. 25 yaşındaki Ganalı oyuncu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Bernard Mensah Kimdir? Nerede oynuyor?

On numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Mensah,1.80 boyunda. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da forma giyen Ganalı oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022’ye kadar devam ediyor.

2015’te Vitoria Guimaraes’ten Atletico Madrid’e 6 Milyon Euro karşılığında transfer olarak dikkatleri çeken Mensah, Getafe,Guimaraes ,Kasımpaşa ve Kayserispor’da kiralık olarak forma giymişti. Sezon başında Kayserispor’un 3.6 Milyon Euro’ya bonservisi aldığı oyuncu bu sezon Süper Lig’de takımına 4 gol 8 asistlik katkı verdi.

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