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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş, Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına vardı
19.08.2020 - 10:23 | | Ajansspor

Transfer haberleri | Beşiktaş, Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına vardı.

Transfer haberleri | Beşiktaş, Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına vardı
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Transferde atağa geçen Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın boşluğunu Anthony Modeste ile doldurdu. Siyah beyazlılar Fransız golcüyle prensip anlaşmasına vardı.

Golcü transferi bitti

Transferde gaza basan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine yeni transfelerin önemli bir bölümüyle çıkmayı hedefleyen Beşiktaş, golcü transferini de bitirdi. Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesiyle golcü arayışan giren siyah beyazlı kulüp, Köln forması giyen Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına vardı. Alman kulübüyle 1 yıllık kiralama konusunda anlaşan siyah beyazlıların oyuncuyla da ufak tefek pürüzler kaldı.

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Dört adaydan biriydi

Beşiktaş, Seferoviç, Cisse ve Ze Luis'in de olduğu forvet listesinde Modeste ile sıkıştı. 32 yaşındaki Fransız golcü iki sezon önce Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak uzun süren çabalara rağmen transfer gerçekleşememişti.

Köln ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Modeste, geride kalan sezonda 29 maçta 4 gol ve 1 asistle oynadı. Tüm kariyeri boyunca 396 maça çıkan forvet 151 gol atarken 34 de asiste imza koydu.

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5 transfer tamam

Beşiktaş, daha önce Aytemiz Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton, Kayserispor'dan Mensah ile anlaştı. Siyah beyazlılar, Stoke City'den Ndiaye ile de el sıkıştı. Modeste ile birlikte 5. transfer bitirildi. Beşiktaş'ın gündeminde Yeni Malatyaspor'da oynayan eski oyuncusu Gökhan Töre ile Roma'da oynayan sağ bek Santon da bulunuyor.

Beşiktaş, 25 Ağustos'ta deplasmanda PAOK ile Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan eleme maçını kazanan taraf 3. tura yükselecek.

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