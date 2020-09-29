29.09.2020 - 20:36 | | beIN
Transfer haberleri | Beşiktaş, Valentin Rosier ile prensipte anlaştı!
Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan sağ bek Valentin Rosier ile prensipte anlaştı
Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan sağ bek Valentin Rosier ile prensipte anlaştı
Transferin bitmek üzere olduğu ve ufak pürüzlerin çözülmesinin ardından imzaların resmen atılacağı kaydedildi. Beşiktaş'ın Rosier'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.
24 yaşındaki Fransız futbolcu, 2019 yılında Dijon’dan Lizbon'a 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 14 maça çıkan Rosier, gol ya da asist üretemedi.