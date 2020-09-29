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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş, Valentin Rosier ile prensipte anlaştı!
29.09.2020 - 20:36 | | beIN

Transfer haberleri | Beşiktaş, Valentin Rosier ile prensipte anlaştı!

Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan sağ bek Valentin Rosier ile prensipte anlaştı

Transfer haberleri | Beşiktaş, Valentin Rosier ile prensipte anlaştı!
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Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan sağ bek Valentin Rosier ile prensipte anlaştı 

Transferin bitmek üzere olduğu ve ufak pürüzlerin çözülmesinin ardından imzaların resmen atılacağı kaydedildi. Beşiktaş'ın Rosier'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

24 yaşındaki Fransız futbolcu, 2019 yılında Dijon’dan Lizbon'a 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 14 maça çıkan Rosier, gol ya da asist üretemedi.

Transfer haberleri | Beşiktaş, Valentin Rosier ile prensipte anlaştı

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