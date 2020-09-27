Transfer haberleri | Beşiktaş'ta ayrılık! N'Koudou, QPR'ye...

İngiltere Championship Ligi takımlarından QPR, Beşiktaşlı N'Koudou'ya talip oldu.

Siyah-beyazlılarda henüz bekleneni veremeyen ve özellikle sakatlık problemleri nedeniyle istikrarsız bir görüntü çizen N'Koudou, yeni sezonda sakatlığı nedeniyle son maçlarda görev yapamadı.

TV72'in haberine göre hücum hattını güçlendirmek isteyen QPR, N'Koudou'yu listesine aldı. İngiliz ekibinin kiralama formülünü de düşündüğü ve hafta arası Beşiktaş'a teklif iletebileceği iddia edildi.