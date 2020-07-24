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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine Jahovic
24.07.2020 - 16:19 | | FANATİK

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine Jahovic

Siyah-Beyazlı ekip, takımdan ayrılan Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu: Antalyaspor'un yıldızı Adis Jahovic.

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine Jahovic
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Peşpeşe ayrılıklarla şok yaşayan Siyah-Beyazlı ekip, gidenlerin yerini doldurmak için jet hızıyla düğmeye bastı. Beşiktaş transfer komitesi Fransız ekibi Lille ile anlaşmak üzere takımdan ayrılan Burak Yılmaz'ın yerini Adis Jahovic'le doldurma kararı aldı.

Transfer haberleri | Beşiktaşta Burak Yılmazın yerine Jahovic

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'da birlikte çalıştığı golcü oyuncunun ismini, yönetime ilettiği öğrenildi. Zaman kaybetmeden Burak Yılmaz'ın yokluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş yönetimi Bosnalı forvetin transferi için çalışmalara başladı.

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Yönetim çalışmaya başladı
Antalyaspor ile 2021 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Adis Jahovic için girişimde bulunacak olan Beşiktaş ön araştırma yapmaya başladı. Antalyaspor yönetimine resmi teklif götürmeden önce eldeki şartları değerlendirecek olan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, bir miktar bonservis ve bazı takas önerileri ile Güney ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Antalyaspor yönetimi teklife sıcak baktığı takdirde Jahovic ve menajeri ile de görüşmeler başlayacak.

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33 maçta 17 gol attı
Türkiye kariyeri boyunca Göztepe, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'da forma giyen Adis Jahovic, geride kalan sezonda Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formaları ile Süper Lig gol krallığı yarışında ter döktü. Süper Lig'de geride kalan 33 haftada 17 gol atan Bosnalı yıldızı, 23 gollü Alexander Sörloth (Trabzonspor) ve 22 gollü Papis Cisse'nin (Alanyaspor) ardından ligin en skorer oyuncusu konumunda.

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