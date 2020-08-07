Transfer haberleri | Beşiktaş'tan Badou Ndiaye bombası

Beşiktaş orta sahasında Elneny'nin kiralık olması, Atiba'nın yaşlanması ve Dorukhan'ın da transfer dedikodularına ismi karışması bu bölge için transfer ihtiyacını doğurdu. Siyah beyazlılara bu sezon Trabzonspor'da forma giyen Ndiaye önerildi. Beşiktaş'ın, yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona yakın olduğu öğrenildi.

Ndiaye ile bugün görüşen Beşiktaş'ın Senegalli orta sahaya teklifini yaptığı ve Ndiaye'nin de teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Bu sezon 23 resmi karşılaşmadaforma giyen Ndiaye 1 gol atarken 5 de asist yaptı. Ndiaye, Galatasaray ile 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.

Beşiktaş'ta Yoğun Tempo!