Transfer Haberleri | Bifouma kimdir? Kongolu oyuncu Thievy Bifouma kaç yaşında?

Transfer gündeminin önemli isimlerinden biri de Bifouma. Beşiktaş ile anılan Kongolu oyuncu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Thievy Bifouma kimdir? Kaç yaşında?

1992 yılında doğan (28) Kongolu futbolcu 1.80 boyunda ve sağ kanatta görev yapıyor. Adı Beşiktaş ile geçen oyuncunun kulübü Yeni Malatyaspor ile 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Futbola Fransa’da başlayan 28 yaşındaki Bifouma, İspanya’da Espanyol, Las Palmas ve Almeira kulüplerinde forma giydi. 2014’te West Brom’de oynayarak Premier Lig’i de tecrübe eden Kongolu oyuncu, 2017/2018 sezonunda Sivasspor’a gelerek Süper Lig kariyerine başlamış oldu. Ankaragücü’nde de bir sezon forma giyen Bifouma, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyiyor. Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 21 maçta 6 gol 2 asistlik performans gösteren Kongolu futbolcunun piyasa değeri Transfermarkt’a göre 2 milyon euro.