Transfer Haberleri | Brahim Darri kimdir?

Transfer gündeminin önemli isimlerinden biri de Brahim Darri. Beşiktaş ile anılan Hollandalı oyuncu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Brahim Darri kimdir? Hollandalı oyuncu kaç yaşında?

Sol kanatta görev yapan 1.75 boyundaki Darri, Tff 1.Lig ekiplerinden Karagümrük SK’de forma giyiyor. Zaman zaman forvette de görev Hollandalı oyuncunun kulübü ile 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Futbola Ajax altyapısında başlayan Brahim Darri, Hollanda’da Heracles, Den Bosch, NEC Nijmegen gibi takımlarda da forma giydi. Sezon başında bedelsiz olarak Tff 1.Lig ekiplerinden Karagümrük’e gelen oyuncu ligde 26 maçta forma giyerken 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Beşiktaş ile anılan 25 yaşındaki Darri’nin Transfermarkt’a göre 325.000 euroluk değeri bulunuyor.