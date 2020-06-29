Transfer Haberleri | Cenk Özkaçar Kimdir? Kaç Yaşında?

Transfer gündeminin önemli isimlerinden biri de Cenk Özkaçar. Trabzonspor ile anılan genç oyuncu hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Cenk Özkaçar Kimdir? Kaç yaşında?

2000 yılında doğan 19 yaşındaki yıldız adayı Cenk Özkaçar, 1.90 boyunda ve stoper bölgesinde görev yapıyor. Trabzonspor ile adı geçen oyuncunun kulübü ile 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Futbola Bucaspor altyapısında başlayan oyuncu, aynı zamanda Türkiye U21 forması da giyiyor. Bu sezon TFF 1.Lig’de 9 maçta görev alan Cenk Özkaçar’ın Transfermarkt’a göre piyasa değeri 175.000 Euro.