Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Transfer Haberleri | Cenk Özkaçar Kimdir? Kaç Yaşında?
29.06.2020 - 10:53 |

Transfer Haberleri | Cenk Özkaçar Kimdir? Kaç Yaşında?

Transfer gündeminde adı geçmeye başlayan Cenk Özkaçar kimdir? 2000 doğumlu oyuncu, Altay forması giyiyor. Genç oyuncu hangi takımlar ile anılıyor. İşte detaylar...

Transfer Haberleri | Cenk Özkaçar Kimdir? Kaç Yaşında?
ABONE OL

Transfer gündeminin önemli isimlerinden biri de Cenk Özkaçar. Trabzonspor ile anılan genç oyuncu hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Cenk Özkaçar Kimdir? Kaç yaşında?

2000 yılında doğan 19 yaşındaki yıldız adayı Cenk Özkaçar, 1.90 boyunda ve stoper bölgesinde görev yapıyor. Trabzonspor ile adı geçen oyuncunun kulübü ile 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Futbola Bucaspor altyapısında başlayan oyuncu, aynı zamanda Türkiye U21 forması da giyiyor. Bu sezon TFF 1.Lig’de 9 maçta görev alan Cenk Özkaçar’ın Transfermarkt’a göre piyasa değeri 175.000 Euro.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cenk Özkacar Trabzonspor'da
    Güzel sunucu Sol Perez sıkı çalışıyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Cenk Özkaçar Kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Cenk Özkaçar Kimdir? Kaç Yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Hakan Çalhanoğlu
      Transfer Haberleri | Hakan Çalhanoğlu
    3. Selim Gaygusuz: Crystal Palace, Cengiz Ünder'i istiyor...
      Selim Gaygusuz: Crystal Palace, Cengiz Ünder'i istiyor...
    4. Başakşehir hedefe yürüyor
      Başakşehir hedefe yürüyor
    5. Salzburg üst üste 7. kez şampiyon
      Salzburg üst üste 7. kez şampiyon



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'a transferde Mensah şoku! Atletico'ya dönüyor...

    Beşiktaş'a transferde Mensah şoku! Atletico'ya dönüyor...

    MLS'de 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

    MLS'de 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
    Alanyaspor ilk 5 hedefine odaklandı

    Alanyaspor ilk 5 hedefine odaklandı  

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini kapmak istiyor!

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini kapmak istiyor!

    Sıradaki Haber