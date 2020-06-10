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    HaberlerEge Haberleri Cenk Özkacar Trabzonspor'da
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    10.06.2020 - 07:00 |

    Cenk Özkacar Trabzonspor'da

    TFF 1. Lig İzmir temsilcisi Altay’ın 2000 doğumlu genç stoperi Cenk Özkacar’ın, 3.5 milyon liraya Trabzonspor’a transfer olduğu öğrenildi.

    Cenk Özkacar Trabzonspor'da

    TFF 1. Lig İzmir temsilcisi Altay’ın 2000 doğumlu genç stoperi Cenk Özkacar’ın, 3.5 milyon liraya Trabzonspor’a transfer olduğu öğrenildi. Oynadığı futbolla Süper Lig ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı da peşine takan Özkacar, bordo mavililerin teklifini kabul etti. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada, “Lig bittikten sonra gelen teklifleri tekrar masaya yatıracağız. Cenk’in gelişimi ve Altay’ın menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı vereceğiz” demişti.

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